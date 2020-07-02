Югорские спасатели направились в Якутию для помощи в ликвидации природных пожаров

2 Июль 2020 2020-07-02T15:08:00+03:00

Югорские спасатели направились в Якутию помощи в ликвидации природных пожаров. Фото МЧС по ХМАО.

Полсотни профессионалов спешат на помощь в другой регион

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Из Ханты-Мансийска в Якутию сегодня, 2 июля, вылетело воздушное судно МЧС России со специалистами авиалесоохраны на борту.

- В республику Саха для оказания помощи при ликвидации природных пожаров направлены полсотни парашютистов и десантников-пожарных Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Кроме того, вместе с югорчанами на ликвидацию природных пожаров вылетели 40 сотрудников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Отметим, что на территории самой Югры к настоящему моменту обстановка с природными пожарами стабильная.

- На протяжении двух недель в Югре в основном прогнозируются низкие, 1-ый, 2-ой классы пожарной опасности, в сутки в среднем регистрируется 1-2 природных пожара, которые ликвидируются в день обнаружения, - уточнили спасатели.

Добавим, что сейчас действующих природных пожаров на территории Югры не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU