2020-06-29T09:06:16+03:00
Происшествия

Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделю

Обошлось без человеческих жертв
Руслан Савинов
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Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделюПолсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделюФото: pixabay.com
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В ХМАО с 22 по 28 июня зафиксировано 50 пожаров. Всего спасательными подразделениями эвакуированы 50 человек. Огнеборцы отстояли имущество югорчан на сумму более 23 миллионов рублей.

В большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи.

- Среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов и печей, неосторожное обращение с огнем, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, от огня пострадали 24 строения и девять единиц техники. Также пожарные подразделения 19 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

- Проверьте исправность электропроводки, розеток и рубильников в вашем доме. Не перегружайте электропроводку, включая одновременно в сеть несколько мощных электроприборов. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы, - напоминают югорчанам спасатели.

Напомним, что в случае пожара незамедлительно нужно звонить по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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