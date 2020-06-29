Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделю

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В ХМАО с 22 по 28 июня зафиксировано 50 пожаров. Всего спасательными подразделениями эвакуированы 50 человек. Огнеборцы отстояли имущество югорчан на сумму более 23 миллионов рублей.

В большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи.

- Среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов и печей, неосторожное обращение с огнем, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, от огня пострадали 24 строения и девять единиц техники. Также пожарные подразделения 19 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

- Проверьте исправность электропроводки, розеток и рубильников в вашем доме. Не перегружайте электропроводку, включая одновременно в сеть несколько мощных электроприборов. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы, - напоминают югорчанам спасатели.

Напомним, что в случае пожара незамедлительно нужно звонить по телефону 101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Росгвардейцы Югры предотвратили распространение пожара

Мог загореться дом и несколько автомобилей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU