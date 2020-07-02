Больница Нягани получила уникальный подарок от спонсора – высокотехнологичный аппарат ИВЛ
Медработники окружной больницы Нягани получили в дар от спонсора аппарат ИВЛ стоимостью более двух млн. рублей.
Уточняется, что прибор помогает тяжелобольным пациентам, которым нужны специализированные режимы вентиляции, дыхание во время транспортировки на операции и исследования. Полученный аппарат может работать в автономном режиме до шести часов, его вес всего два кг. По факту это три аппарата в одном: инвазивная и неинвазивная вентиляция легких и простая подача кислорода.
– Это тот случай, когда деньги потрачены не зря. Аппарат замечательный, - поделился мнением заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Няганской окружной больницы Михаил Бурмантов.
Известно, что аппарат такого класса в Няганской окружной больнице пока единственный. Хотя оборудование в медучреждении обновляется постоянно.
Добавим, что ежедневно доктора окружной больницы Нягани проводят по 25 оперативных вмешательств, из которых четверть – высокотехнологичные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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