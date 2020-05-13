2020-05-13T15:52:44+03:00
Общество

В ХМАО проверят аппараты ИВЛ

Повод для проверки – инциденты в Санкт-Петербурге и Москве
Руслан Савинов
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В ХМАО проверят аппараты ИВЛВ ХМАО проверят аппараты ИВЛФото: pixabay.com
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Во всех больницах Югры проверят аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно от директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного круга Алексея Добровольского:

- Всего в регионе для оказания помощи пациентам в реанимации используется более тысячи аппаратов ИВЛ. В госпиталях с пациентами с коронавирусом расположены 309 аппаратов, - подчеркнул Алексей Добровольский.

Он также добавил, что за последние пять лет в медучреждения ХМАО не поставляли аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причинами пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы.

В ХМАО проверят аппараты ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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