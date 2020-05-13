13 Май 2020 2020-05-13T15:52:44+03:00

Повод для проверки – инциденты в Санкт-Петербурге и Москве

Изменить размер текста: A A

Во всех больницах Югры проверят аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно от директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного круга Алексея Добровольского:

- Всего в регионе для оказания помощи пациентам в реанимации используется более тысячи аппаратов ИВЛ. В госпиталях с пациентами с коронавирусом расположены 309 аппаратов, - подчеркнул Алексей Добровольский.

Он также добавил, что за последние пять лет в медучреждения ХМАО не поставляли аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причинами пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/778880" frameborder="0"></iframe> В ХМАО проверят аппараты ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU