В ХМАО проверят аппараты ИВЛ
Во всех больницах Югры проверят аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно от директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного круга Алексея Добровольского:
- Всего в регионе для оказания помощи пациентам в реанимации используется более тысячи аппаратов ИВЛ. В госпиталях с пациентами с коронавирусом расположены 309 аппаратов, - подчеркнул Алексей Добровольский.
Он также добавил, что за последние пять лет в медучреждения ХМАО не поставляли аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причинами пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы.
В ХМАО проверят аппараты ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU