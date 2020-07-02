2 Июль 2020 2020-07-02T13:23:57+03:00

За неоднократное вождение в нетрезвом виде хантымансийца отправили в тюрьму Фото: pixabay.com

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Суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Ханты-Мансийска. Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статье «правление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей».

Установлено, что в марте 2020 года мужчина в период условного осуждения по приговору суда за езду в состоянии опьянения сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде. При этом он не имел прав на управление автомобилем.

Также в апреле 2020 года подсудимый вновь после употребления спиртного управлял авто и был задержан инспекторами ДПС на одной из улиц Ханты-Мансийска.

В итоге суд признал хантымансийца виновным. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU