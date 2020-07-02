2020-07-02T12:39:58+03:00
Коронавирус Covid-19

У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников

Простое спасибо много значит
Руслан Савинов
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У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработниковУ каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработниковФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Так, часть обсуждения касалась того, как можно отблагодарить кого-либо из медработников в регионе:

- У югорчан есть возможность выразить благодарность врачам округа: можно подать заявление с указанием ФИО и должности специалиста главе медучреждения или оставить отзыв на сайте департамента здравоохранения региона, - напомнила жителям ХМАО губернатор региона Наталья Комарова.

Кроме того, по словам Натальи Комаровой, решение о снятии ограничений из-за коронавируса основывается на решении санитарных врачей Роспотребнадзора: пока меры коллективной безопасности остаются крайне необходимыми.

Глава региона также сообщила, что тестирование на коронавирус югорчан, которым это обязательно, оплачивается из средства обязательного медстрахования и окружного бюджета.

- Работникам частных предприятий тесты оплачивает работодатель. Также граждане могут пройти тестирования по желанию за свой счет, - уточнила Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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