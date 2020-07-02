2 Июль 2020 2020-07-02T11:20:36+03:00

Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Медработники делают все необходимое для локализации инфекции

Изменить размер текста: A A

В Югре лабораторно подтверждены 266 новых случаев заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 94, Нижневартовск – 37, Когалым – 34 , Лангепас – 25, Нефтеюганск – 20, Ханты-Мансийск – 16, Сургутский район – 13, Нягань – 9, Радужный – 6, Ханты-Мансийский район – 4, Нефтеюганский район – 3, Нижневартовский район – 2, Покачи – 1, Пыть-Ях – 1, Октябрьский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 9485.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 53, с симптомами ОРВИ - 173, в бессимптомной форме заболевания – 40. По месту инфицирования: контактные установлены - 152, в 114 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 52 человек – на ИВЛ, 77 – в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 2 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU