2020-07-02T11:20:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медработники делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 266 новых случаев заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 94, Нижневартовск – 37, Когалым – 34 , Лангепас – 25, Нефтеюганск – 20, Ханты-Мансийск – 16, Сургутский район – 13, Нягань – 9, Радужный – 6, Ханты-Мансийский район – 4, Нефтеюганский район – 3, Нижневартовский район – 2, Покачи – 1, Пыть-Ях – 1, Октябрьский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 9485.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 53, с симптомами ОРВИ - 173, в бессимптомной форме заболевания – 40. По месту инфицирования: контактные установлены - 152, в 114 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 52 человек – на ИВЛ, 77 – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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