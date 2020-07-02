2020-07-02T11:14:34+03:00
Общество

Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока

Спойлер: да, возможно, но потребуется несколько документов
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срокаЮгорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срокаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорский фонд капитального ремонта подробно рассказал жителям ХМАО, возможно ли провести капремонт раньше установленного срока и что для этого нужно сделать?

Так, один из югорчан интересовался у представителей фонда на этот счёт, описывая ситуацию так:

- Капитальный ремонт в нашем доме будет только через девять лет. При этом трубы в подвале уже сгнили и требуют срочной замены, - сообщил о проблеме один из жителей ХМАО.

В фонде дали однозначный ответ: перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок возможен.

Таким образом, для того чтобы перенести срок капремонта, собственникам нужно обратиться в органы местного самоуправления и предоставить несколько документов.

Список документов: Заявление с просьбой перенести ремонт, протокол общего собрания, в котором будет закреплено решение о необходимости перенести срок ремонта по одной или нескольким системам, акт технического осмотра от УК и техническое заключение от специализированной организации, которую нанимают сами жильцы дома.

Добавим, что сроки капремонта своего дома вы можете узнать на официальном сайте. Если есть вопросы, вы можете задать их по номеру горячей линии: 8-800-100-21-86.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Собираемость взносов за капремонт в ХМАО достигла почти 89%

В 2020 году в 846 домах проведут работы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек
Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при
Столкновение «Тойоты» и «Чери» в Нижневартовске: серьезно пострадал один из водителей
Масштабные работы по озеленению Нижневартовска продолжили
При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствами
В Сургутском районе создали серию вдохновляющего стрит-арта
Погода в Югре 2 июля: кратковременный дождь
Избирательные участки Югры закрылись для голосования
Председатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям
В Радужном водитель трактора раздавил ковшом рабочего
В Югре явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла почти 57 %
В Нижневартовске заработала горячая линия по вопросам COVID-19
В Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нереста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июля 2020 года составило 9 212 человек
В Югре проголосовали больше половины избирателей
Арест иномарки заставил вартовчанина вспомнить про алименты
В Мегионе подешевел проезд в общественном транспорте
Московские эксперты дали оценку организации медпомощи в Югре
В Югре задержали женщину, вонзившую нож в живот сожителя
Глава Югры оценила работы по восстановлению покрытия моста в Ханты-Мансийске
Избирательные участки Югры открылись для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы