Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока

2 Июль 2020 2020-07-02T11:14:34+03:00

Спойлер: да, возможно, но потребуется несколько документов

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Югорский фонд капитального ремонта подробно рассказал жителям ХМАО, возможно ли провести капремонт раньше установленного срока и что для этого нужно сделать?

Так, один из югорчан интересовался у представителей фонда на этот счёт, описывая ситуацию так:

- Капитальный ремонт в нашем доме будет только через девять лет. При этом трубы в подвале уже сгнили и требуют срочной замены, - сообщил о проблеме один из жителей ХМАО.

В фонде дали однозначный ответ: перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок возможен.

Таким образом, для того чтобы перенести срок капремонта, собственникам нужно обратиться в органы местного самоуправления и предоставить несколько документов.

Список документов: Заявление с просьбой перенести ремонт, протокол общего собрания, в котором будет закреплено решение о необходимости перенести срок ремонта по одной или нескольким системам, акт технического осмотра от УК и техническое заключение от специализированной организации, которую нанимают сами жильцы дома.

Добавим, что сроки капремонта своего дома вы можете узнать на официальном сайте. Если есть вопросы, вы можете задать их по номеру горячей линии: 8-800-100-21-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU