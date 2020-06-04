4 Июнь 2020 2020-06-04T09:50:30+03:00

Собираемость взносов за капремонт в ХМАО достигла почти 89% Фото: pixabay.com

В 2020 году в 846 домах проведут работы

Изменить размер текста: A A

Югорский фонд капитального ремонта подвел итоги собираемости взносов на капремонт в муниципалитетах региона за очередной отчетный период.

- Всего за время работы программы югорчане собрали почти 15,5 млрд. рублей. Сейчас собираемость взносов составляет 88,84%. За последний год ее уровень в Югре вырос на 1,5%. За время действия программы ремонтные работы проведены более чем в 2,5 тысячах домов. На эти цели было направлено околр 14,5 млрд. рублей, - сообщили сотрудники фонда.

Известно, что в 2020 году планируют провести работы еще в 846 домах на сумму более 3 млрд. рублей.

Напомним телефон горячей линии Югорского фонда капитального ремонта: 8-800-100-21-86.

ИСТОЧНИК KP.RU