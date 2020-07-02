2020-07-02T10:08:31+03:00
Происшествия

Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток

Подачки женщина получала от гендиректора коммерческой организации
Руслан Савинов
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Должностное лицо одного из казенных учреждений Югры подозревают в получении взятокДолжностное лицо одного из казенных учреждений Югры подозревают в получении взятокФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Советского. Женщину обвиняют в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки».

По данным следствия обвиняемая была должностным лицом Казенного учреждения «Советский центр занятости населения»:

- Она была обязана проводить проверки соблюдения работодателями условий договоров на трудоустройство граждан и контролировать целевое использование бюджетных средств, сообщают в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Уточняется, что в феврале и в апреле 2020 года женщина получила от гендиректора общества с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму 100 и 80 тысяч рублей. Деньги полагались за отражение в актах выездных проверок фактов трудоустройства 25 граждан, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли.

Сейчас обвиняемая под подпиской о невыезде. Женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет и штраф в размере до сорокакратной суммы взятки. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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