30 Июнь 2020 2020-06-30T12:57:15+03:00

Уже 11 происшествий на воде за сезон произошло на водоемах Югры Фото: pixabay.com

Всего погибло 9 югорчан, в том числе один ребенок

Изменить размер текста: A A

В ХМАО с момента схода льда на реках прошло чуть менее двух месяцев: за этот период уже зафиксировано 11 происшествий на воде. Погибло девять человек, в том числе один несовершеннолетний. Продолжаются поиски еще пяти человек на водных акваториях.

- Основными причинами гибели людей на водоемах становятся нарушения правил эксплуатации маломерных судов и купание в необорудованных местах, а в случаях с несовершеннолетними - бесконтрольное пребывание детей на водоемах и отсутствие присмотра со стороны взрослых, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ярким примером беспечности югорчан может послужить случай на реке Иртыш в Ханты-Мансийске две недели назад:

- Группа людей на маломерном судне, несмотря на плохую погоду, решила пересечь реку и добраться до дач на противоположной стороне. В итоге судоводитель заблудился в протоках, у судна кончилось топливо, - пояснили спасатели.

В итоге лодку нашли через полдня после сообщения о пропаже. На судне находились шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, спасательные жилеты были только у двоих. По факту всю ночь люди просидели в лодке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на югорском озере

По предварительным данным, лодка югорчанина перевернулась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU