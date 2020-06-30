30 Июнь 2020 2020-06-30T09:13:32+03:00

ДТП в Сургутском районе: два автолюбителя с малым водительским стажем не поделили трассу. Фото ГИБДД по ХМАО.

Всего за сутки случилось две аварии в регионе

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В Югре накануне, 29 июня, три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в Сургутском районе, 19-летний водитель за рулем «Лада Приора», по предварительным данным, при выполнении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с движущимся в попутном направлении «ВАЗом», под управлением девушки.

В результате происшествия, пострадали 18-летние водитель «ВАЗа» и его пассажир. Отметим, что водительский стаж пострадавшего - пять месяцев, водительский стаж виновного – год и два месяца.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного– за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Транспортное средство – источник повышенной опасности. Соблюдение элементарных правил позволит сделать поездку безопасной и сохранить жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - напоминают инспекторы югорским водителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU