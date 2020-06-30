В Югру прилетели 34 экзотические птицы

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:10:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Декоративные птицы из Краснодара в количестве 34 штук прибыли в аэропорт города Нижневартовска для последующей их перевозки в зоомагазин города Мегиона.

- К настоящему моменту специалисты досмотрели пернатых пассажиров. Сопроводительные ветеринарные документы на них оказались в порядке, и инспекторы дали добро на их следование к месту назначения, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Отметим, что сами птицы прибыли в ХМАО в удовлетворительном состоянии. Клинических признаков заболеваний у них выявлено не было.

Добавим, это поступление декоративных птиц в Тюменскую область — первое в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц

Ворона и сова живут душа в душу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU