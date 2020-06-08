На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц
На Нижневартовской базе отдыха пополнение: там сейчас обитает ворона, которую работники спасли от гибели.
- Птицу обнаружили на берегу озера. Крохотный комок, который потом оказался вороненком. Специалисты предполагают, что птенец недавно вылупился и по какой-то причине оказался брошенным. Птенца принялись выхаживать, - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Сейчас жизни и здоровью птицы ничего не угрожает. Ворона нашла себе друга: это сова Соня, которую работники приютили еще в январе. Птицы временно живут вместе.
У совы особый рацион, который включает сырое мясо. Остальное питание может быть опасно для здоровья. Из-за травмы сова не сможет вернуться в природу. Ей пришлось привыкнуть жизнь среди людей.
Чего не скажешь о вороне. По словам специалистов, птица окрепла и готова вернуться в свою естественную среду обитания. Вскоре ее выпустят из вольера.
ИСТОЧНИК KP.RU