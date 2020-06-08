2020-06-08T17:16:15+03:00
Общество

На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц

Ворона и сова живут душа в душу
Руслан Савинов
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На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц. Фото администрации города.На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц. Фото администрации города.
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На Нижневартовской базе отдыха пополнение: там сейчас обитает ворона, которую работники спасли от гибели.

- Птицу обнаружили на берегу озера. Крохотный комок, который потом оказался вороненком. Специалисты предполагают, что птенец недавно вылупился и по какой-то причине оказался брошенным. Птенца принялись выхаживать, - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Сейчас жизни и здоровью птицы ничего не угрожает. Ворона нашла себе друга: это сова Соня, которую работники приютили еще в январе. Птицы временно живут вместе.

У совы особый рацион, который включает сырое мясо. Остальное питание может быть опасно для здоровья. Из-за травмы сова не сможет вернуться в природу. Ей пришлось привыкнуть жизнь среди людей.

Чего не скажешь о вороне. По словам специалистов, птица окрепла и готова вернуться в свою естественную среду обитания. Вскоре ее выпустят из вольера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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