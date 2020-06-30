30 Июнь 2020 2020-06-30T07:44:19+03:00

Почти 400 тысяч югорчан уже приняли участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ

В труднодоступных и отдаленных местностях процедура близится к концу.

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Уже 396011 жителей ХМАО проголосовали по вопросу изменений в Основной закон России. Это 35,1 %от общего числа избирателей в регионе.

- От имени тех, кто работает на избирательных участках, включая общественных наблюдателей, волонтеров, благодарю югорчан, пришедших на избирательные участки или проголосовавших дома, по месту работы, – обратилась к жителям глава региона Наталья Комарова. Она напомнила, что процедура голосования длится 7 дней – до 1 июля включительно.

Как отметил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Комиссии в автономном округе начинают работу с 08:00, а завершают после 20:00.

Кроме того завершается процедура голосования в труднодоступных и отдаленных местностях.

- Оно полностью состоялось в Белоярском районе. 29 июня оно прекращается в Сургутском и Кондинском районах. В Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах последний день голосования – 30 июня, - уточнили в пресс-службе правительства Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU