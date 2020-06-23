Досрочное голосование стартовало в Сургутском районе

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:30:02+03:00

Процедура проходит с соблюдением требований безопасности в период пандемии

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Коренные малые народы севера, проживающие в Сургутском районе, уже начали голосовать по поправкам в Конституцию РФ. За 6 часов лёта по угодьям коренных жителей получилось собрать около 30 голосов.

- Нам нужны дополнительные гарантии в Конституции. Порой складываются такие ситуации, когда мы должны доказывать свою принадлежность к своему народу. Это неправильно - подвел итог один из жителей родовых угодий Андрей Покачев.

Особо отметим, что процесс голосования на родовых угодьях организован на улице с максимальным соблюдением требований периода пандемии.

- Члены избирательной комиссии не берут в руки документы избирателей, бюллетени передают в полиэтиленовых пакетах и перчатках. Всего представителям ТИК придётся опросить более тысячи коренных жителей Югры, проживающих в Сургутском районе, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как отмечают местные жители, они хотят сохранности природы:

- Сегодня на озера прилетают по 20-30 лебедей и это очень красиво. Сохранность окружающей среды нужно закрепить в Конституции - поделилась представительница коренного народа Людмила Покачева.

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ИСТОЧНИК KP.RU