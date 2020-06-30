В следственном изоляторе Нижневартовска началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В следственном изоляторе Нижневартовска началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля. Отмечается, что избирательный пункт оборудован с учетом всех новых противоэпидемиологических требований.
- В ФКУ СИЗО-1 на данный момент содержится около 400 подозреваемых и обвиняемых, обладающих избирательным правом. Отметим, граждане России, чей приговор не вступил в законную силу, имеют право голоса и участия в избирательной кампании, - уточнили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.
Кроме того, в голосовании по месту проживания также примут участие около 30 лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Добавим, как отмечают представители аппарата Уполномоченного по правам человека в ХМАО, голосование в следственном изоляторе Нижневартовска организовано без нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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