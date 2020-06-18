2020-06-18T08:53:26+03:00
Общество

В колонии в Нижневартовске объявили карантин

Причина введения подобных мер – признаки ОРВИ у одного из сотрудников
Руслан Савинов
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В колонии в Нижневартовске объявили карантинВ колонии в Нижневартовске объявили карантинФото: pixabay.com
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По причине выявления признаков респираторного заболевания у одного из сотрудников ИК-15 с 14 июня 2020 года в учреждении введены карантинные меры.

- Сотрудники учреждения, контактировавшие с заболевшим, отправлены на самоизоляцию, у них проведены лабораторные исследования. С осужденными заболевший сотрудник не контактировал, - сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.

Отмечается, что личный состав колонии переведен на двухнедельный режим работы без выхода за пределы территории учреждения. Перед заступлением на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование.

Напомним, во всех исправительных учреждениях округа отменены длительные и краткосрочные свидания с родственниками, организована обработка посылок и передач дезинфицирующими средствами.

Добавим, что среди осужденных, отбывающих наказания в ФКУ ИК-15, случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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