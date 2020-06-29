2020-06-29T15:07:09+03:00
Происшествия

Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничестве

Среди подозреваемых также супруг женщины
Руслан Савинов
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Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничествеЗаместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничествеФото: pixabay.com
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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы и ее 32-летнего супруга. Их подозревают в совершении ряда преступлений по статье «Получение взятки и посредничество во взяточничестве».

По данным следствия с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемая занимала должность заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе детского сада «Аленький цветочек» в Сургуте:

- Женщина выполняла функции контрактного управляющего. Из корысти она неоднократно получала взятки от предпринимателей, которые подали заявки на конкурсы по поставкам игрушек, мебели и прочего имущества для нужд учреждения, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Злоумышленница принуждала коммерсантов к даче взяток угрозами исключить из числа конкурсантов. Часть денег подозреваемая получала на личную карту, часть - переводами на карту супруга, выступавшего посредником.

В итоге на данный момент установлено 11 фактов получения взяток на общую сумму более полумиллиона рублей. Также следователями проверяются источники получения подозреваемой еще более 2,5 млн. рублей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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