2020-06-29T12:57:32+03:00
Общество

В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей

Глава муниципалитета: «Вопрос аварийки находится в приоритете»
Руслан Савинов
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В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей. Фото администрации муниципалитета.В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей. Фото администрации муниципалитета.
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Администрация Сургутского района в первом полугодии 2020 года купила более 14 тысяч кв. м жилья на сумму 779 млн рублей. Речь идет о 282 квартирах в посёлках Солнечном, Лянторе и Барсово.

- Сейчас в процессе приобретения находятся ещё более 7000 кв. метров в Солнечном. Всего жители развивающегося посёлка получат порядка 320 квартир. А первыми переедут в благоустроенное жильё жители посёлка ГПЗ. Новоселье они отметят уже этим летом, - сообщила директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксана Виер.

Как отметил глава района Андрей Трубецкой, вопрос аварийки для муниципалитета находится в приоритете.

- Суммарно у нас 470 тысяч кв. м. непригодного жилья, из них более 250 тысяч «квадратов» — аварийные. Это 860 домов, в которых проживает примерно девять тысяч семей — а это более 30 тысяч человек, - сообщил глава района.

Он добавил, что срок расселения есть у каждого дома, список постоянно обновляется за счёт расселения одних домов и добавления других.

Известно, что в этом году планируется переселить примерно 626 семей:

- Это жители трёх поселений: Лянтора, Солнечного и Барсово. За первые месяцы 2020 года я уже вручил ключи семьям из Лянтора и Белого Яра, - уточнил Андрей Трубецкой.

Напомним, в 2019 году Сургутский район переселил из деревяшек в квартиры 620 семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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