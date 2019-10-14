СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-14T09:51:24+03:00

До 2024 года в Югре из аварийного жилья переселят около 300 тысяч семей Фото: Татьяна Коркина

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На 1 января 2012 года в регионе зафиксировано почти 10 тысяч балков, в которых проживают 10813 семей. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Зобницев.

Ревизия аварийного жилфонда позволила выявить 210 многоквартирных домов, в которых проживают около 2 тысяч семей.

По его данным, принимаемые меры позволили до 2018 года ликвидировать 260 аварийных домов. Свыше 2 тысяч югорских семей переехали в новое благоустроенное жилье.

Жилищные субсидии получили 52,5 тысячи семей, компенсацией процентной ставки воспользовались 67700 семей. Из аварийного жилфонда переселены 2133 семьи, а из приспособленных помещений – 6800 семей.

В настоящее время такой мерой поддержки как участие в льготном ипотечном кредитовании пользуются 37,5 тысячи семей. На эти цели направлено более 21 миллиарда рублей.

- С 1 января 2019 года в регионе принята новая государственная программа развития жилищной сферы, в которую включено 16 мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. За 9 месяцев перечислено 2111 субсидий на сумму свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе 1657 субсидий молодым семьям на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей. До конца года такие выплаты получат еще 2350 семей, – сообщил он.

Андрей Зобницев отметил, что до 2024 года в Югре планируется ликвидировать более 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья. К этой же дате запланирован ввод в эксплуатацию 6,3 миллиона «квадратов» жилья.

Принимаемые меры позволят улучшить жилищные условия для свыше 288 тысяч югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU