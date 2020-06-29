2020-06-29T06:30:38+03:00
Общество

Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 году

Наталья Комарова: «В достигнутые успехи вложился каждый югорчанин»
Руслан Савинов
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Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 годуПочти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 годуФото: pixabay.com
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Большая часть программных расходов ХМАО за 2019 год – соцпрограммы – более 68%. Относительно года ранее эти расходы увеличились более чем на 17 млн. рублей.

- По итогам 2019 года бюджет автономного округа исполнен с профицитом. Резервный фонд в сумме 5 млрд. рублей в течение года не был задействован, - сообщила глава региона Наталья Комарова.

По словам директора окружного департамента финансов Веры Дюдиной, в прошлом году в региональную казну поступило 259,8 млрд. рублей.

- Увеличению доходов способствовало изменение макроэкономических показателей, в числе которых – цена на нефть, объемы добычи сырья на территории Югры, федеральные поступления, - уточнила Вера Дюдина.

Это позволило Югре дополнительно направить ресурсы на такие направления, как: образование, здравоохранение, жилищная политика и прочее.

- В достигнутые успехи вложился каждый югорчанин. Это важно. А за все недоработки, за реализацию планов в ответе мы – органы власти, местного самоуправления, – подвела итог Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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