29 Июнь 2020 2020-06-29T06:30:38+03:00

Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 году Фото: pixabay.com

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Большая часть программных расходов ХМАО за 2019 год – соцпрограммы – более 68%. Относительно года ранее эти расходы увеличились более чем на 17 млн. рублей.

- По итогам 2019 года бюджет автономного округа исполнен с профицитом. Резервный фонд в сумме 5 млрд. рублей в течение года не был задействован, - сообщила глава региона Наталья Комарова.

По словам директора окружного департамента финансов Веры Дюдиной, в прошлом году в региональную казну поступило 259,8 млрд. рублей.

- Увеличению доходов способствовало изменение макроэкономических показателей, в числе которых – цена на нефть, объемы добычи сырья на территории Югры, федеральные поступления, - уточнила Вера Дюдина.

Это позволило Югре дополнительно направить ресурсы на такие направления, как: образование, здравоохранение, жилищная политика и прочее.

- В достигнутые успехи вложился каждый югорчанин. Это важно. А за все недоработки, за реализацию планов в ответе мы – органы власти, местного самоуправления, – подвела итог Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU