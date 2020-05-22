Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей

22 Май 2020 2020-05-22T11:46:09+03:00

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Члены окружного правительства заслушали отчет об исполнении бюджета Югры за первый квартал 2020 года.

- Он исполнен с профицитом, который сформирован за счет налогов на прибыль и имущество. Отмечу, что 75% расходов бюджета – 32,4 млрд рублей – расходы по 3 госпрограммам «Современное здравоохранение», «Развитие образования» и «Социальное и демографическое развитие»», – резюмировала глава региона Наталья Комарова.

- В первом квартале доходы региональной казны составили 68,8 млрд рублей. Налоговые доходы – 93 %, - сообщила директор департамента финансов Вера Дюдина.

Отмечается, что расходы бюджета превысили 43 млрд рублей. За три месяца расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 42,9 млрд рублей. Таким образом, они составили 99,2 % от всех расходов казны.

Добавим, что по итогам квартала профицит бюджета региона - 25,5 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU