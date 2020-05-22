2020-05-22T11:46:09+03:00
Общество

Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей

75% расходов – траты по трем госпрограммам
Руслан Савинов
Поделиться:
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублейПрофицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Члены окружного правительства заслушали отчет об исполнении бюджета Югры за первый квартал 2020 года.

- Он исполнен с профицитом, который сформирован за счет налогов на прибыль и имущество. Отмечу, что 75% расходов бюджета – 32,4 млрд рублей – расходы по 3 госпрограммам «Современное здравоохранение», «Развитие образования» и «Социальное и демографическое развитие»», – резюмировала глава региона Наталья Комарова.

- В первом квартале доходы региональной казны составили 68,8 млрд рублей. Налоговые доходы – 93 %, - сообщила директор департамента финансов Вера Дюдина.

Отмечается, что расходы бюджета превысили 43 млрд рублей. За три месяца расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 42,9 млрд рублей. Таким образом, они составили 99,2 % от всех расходов казны.

Добавим, что по итогам квартала профицит бюджета региона - 25,5 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистов
Детям – сиротам в Югре повысили компенсации за проезд в транспорте
Культурная онлайн-программа на 22 мая для югорчан на самоизоляции
Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти
В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии
Въезд в три пункта Сургутского района ограничили
Во дворе в Сургуте сбили ребёнка
Погода в Югре 22 мая: небольшое похолодание
Оператор заправочной станции в Сургутском районе чуть не взорвал газовый баллон
В Югре ожидаются грозы и сильный ветер
Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске
Сургутянин спас двух тонущих подростков
Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатах
Когда в Нижневартовске начнут отключать горячую воду?
Глава депздрава ХМАО: «Ни одна больница региона не закрыта на карантин»
В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание
В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии?
Регоператор ХМАО возобновил обустройство контейнерных площадок