Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Члены окружного правительства заслушали отчет об исполнении бюджета Югры за первый квартал 2020 года.
- Он исполнен с профицитом, который сформирован за счет налогов на прибыль и имущество. Отмечу, что 75% расходов бюджета – 32,4 млрд рублей – расходы по 3 госпрограммам «Современное здравоохранение», «Развитие образования» и «Социальное и демографическое развитие»», – резюмировала глава региона Наталья Комарова.
- В первом квартале доходы региональной казны составили 68,8 млрд рублей. Налоговые доходы – 93 %, - сообщила директор департамента финансов Вера Дюдина.
Отмечается, что расходы бюджета превысили 43 млрд рублей. За три месяца расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 42,9 млрд рублей. Таким образом, они составили 99,2 % от всех расходов казны.
Добавим, что по итогам квартала профицит бюджета региона - 25,5 млрд рублей
ИСТОЧНИК KP.RU