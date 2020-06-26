Сургутянка выиграла квартиру в викторине о Конституции

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:50:17+03:00

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В Югре накануне, 25 июня, стартовал главный этап цифровой викторины «Моя Конституция». Запущена процедура определения победителей.

Стало известно, что обладателем квартиры стала учитель технологии общеобразовательной школы №9 Сургута Ольга Пахомова.

- О цифровой викторине я узнала от мужа. Он сказал мне, что в ней очень интересные вопросы, я уже поучаствовал, прими участие тоже. Я если, честно не сразу это сделала. Чуть позже стала интересоваться новостями Сургута и в одном из анонсов нашла информацию про викторину. Подумала – второй раз мне о ней сообщают, нужно обратить на нее внимание. Узнала, что уже есть и ее первые победители, - сообщила Ольга Пахомова.

Она отметила, что у нее изначально был положительный настрой на викторину. Однако, новость о том, что она получит новую квартиру она поверила не сразу.

- Сегодня, после того, когда волонтер взял у меня мой уникальный номер и ввел его в систему моментально пришла смс. Первая мысль в моей голове – образ игрушечного, маленького дома. Потом меня начали все поздравлять, у меня трясутся руки, ноги. Я поняла, что это настоящая квартира. Я и не думала, что бывают такие большие подарки. Это классно, супер просто, - делится радостью Ольга.

Добавим, что процедура определения победителей цифровой викторины продолжается. Вся информация об акции доступна на портале «Открытый регион – Югра» в спецразделе «Викторина».

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ИСТОЧНИК KP.RU