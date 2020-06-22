22 Июнь 2020 2020-06-22T13:35:39+03:00

Около полутора тысяч сургутян обеспечат прозрачность голосования к поправкам в Конституцию РФ Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Сургуте открытость голосования по поправкам в Конституцию РФ гарантируют независимые общественные наблюдатели.

- Вступить в их ряды пожелали уже более 1500 тысяч сургутян: люди разных поколений и профессий. Среди них: студенты, преподаватели, ветераны, - сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что формирование корпуса наблюдателей завершится завтра, 23 июня. Уточняется, что подобный единый корпус общественных наблюдателей формируется впервые. В него входят: представители политических партий, общественники и активные сургутяне.

- Всего по плану на голосовании в Сургуте задействуют порядка 1400 человек, из расчета 11 наблюдателей на каждый участок. Этого будет достаточно, чтобы задачи общественного наблюдения были выполнены в полном объеме. Самая главная– обеспечить непрерывность наблюдения до голосования, во время него, при подсчете голосов и подведении итогов, – пояснила координатор по осуществлению организации общественного наблюдения от Общественной палаты ХМАО на территории Сургута Жанна Самойлова.

Добавим, что все общественные наблюдатели пройдут обучение и проверку:

- Контролировать процесс голосования наблюдатели будут с 25 июня по 1 июля как на участках, так и на дому, соблюдая Кодекс этики, рекомендации ЦИК, требования Роспотребнадзора, - уточнили сургутские власти.

Учитывая период пандемии, каждому наблюдателю ежедневно будут выдавать маску, средства для обработки рук, блокнот и ручку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции

Маски, термометры и прочее распределят по 714 избирательным участкам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU