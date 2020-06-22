Около полутора тысяч сургутян обеспечат прозрачность голосования к поправкам в Конституцию РФ
В Сургуте открытость голосования по поправкам в Конституцию РФ гарантируют независимые общественные наблюдатели.
- Вступить в их ряды пожелали уже более 1500 тысяч сургутян: люди разных поколений и профессий. Среди них: студенты, преподаватели, ветераны, - сообщает пресс-служба администрации города.
Известно, что формирование корпуса наблюдателей завершится завтра, 23 июня. Уточняется, что подобный единый корпус общественных наблюдателей формируется впервые. В него входят: представители политических партий, общественники и активные сургутяне.
- Всего по плану на голосовании в Сургуте задействуют порядка 1400 человек, из расчета 11 наблюдателей на каждый участок. Этого будет достаточно, чтобы задачи общественного наблюдения были выполнены в полном объеме. Самая главная– обеспечить непрерывность наблюдения до голосования, во время него, при подсчете голосов и подведении итогов, – пояснила координатор по осуществлению организации общественного наблюдения от Общественной палаты ХМАО на территории Сургута Жанна Самойлова.
Добавим, что все общественные наблюдатели пройдут обучение и проверку:
- Контролировать процесс голосования наблюдатели будут с 25 июня по 1 июля как на участках, так и на дому, соблюдая Кодекс этики, рекомендации ЦИК, требования Роспотребнадзора, - уточнили сургутские власти.
Учитывая период пандемии, каждому наблюдателю ежедневно будут выдавать маску, средства для обработки рук, блокнот и ручку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции
Маски, термометры и прочее распределят по 714 избирательным участкам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU