2020-06-16T15:36:22+03:00
Общество

В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции

Маски, термометры и прочее распределят по 714 избирательным участкам
Руслан Савинов
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В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам КонституцииВ Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции
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В ХМАО поступила партия средств индивидуальной защиты для проведения общероссийского голосования 1 июля.

- Маски, термометры, дезинфицирующие средства распределят по 714 избирательным участкам муниципальных образований округа, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что обеспечены будут не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели:

- Самое главное, что все избиратели получат индивидуальный пакет защиты – это одноразовые маски, одноразовые перчатки, санитайзеры, а также одноразовые ручки. Всего закуплено около миллиона масок и столько же пар перчаток, – сообщил председатель избиркома региона Денис Корнеев.

Добавим, что на входе в участок будут измерять температуру. Каждый участок оборудуют специальным дезинфицирующим ковриком на входе – для санитарной обработки обуви. Членов избирательной комиссии дополнительно обеспечат защитными экранами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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