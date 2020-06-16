В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции
В ХМАО поступила партия средств индивидуальной защиты для проведения общероссийского голосования 1 июля.
- Маски, термометры, дезинфицирующие средства распределят по 714 избирательным участкам муниципальных образований округа, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что обеспечены будут не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели:
- Самое главное, что все избиратели получат индивидуальный пакет защиты – это одноразовые маски, одноразовые перчатки, санитайзеры, а также одноразовые ручки. Всего закуплено около миллиона масок и столько же пар перчаток, – сообщил председатель избиркома региона Денис Корнеев.
Добавим, что на входе в участок будут измерять температуру. Каждый участок оборудуют специальным дезинфицирующим ковриком на входе – для санитарной обработки обуви. Членов избирательной комиссии дополнительно обеспечат защитными экранами.
ИСТОЧНИК KP.RU