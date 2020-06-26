Югра станет центром развития креативных индустрий всей России

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:52:56+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что с 2019 года власти региона работают над обновлением стратегии развития автономного округа.

- Сформирована новая стратегическая задача – развитие в регионе экономики знаний, креативных индустрий, – отметила Губернатор Югры.

Она поручила департаменту экономразвития региона, аппарату губернатора до 2 июля внести в правительство региона проект закона о развитии креативных индустрий.

- Сегодня в регионе в сфере креативных индустрий осуществляют деятельность более 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщил замгубернатора Николай Милькис. По его словам, при этом больше всего задействованы организации в отраслях информационных технологий, маркетинга, рекламы и дизайна

Он также отметил высокий уровень готовности запускающих инфраструктурных проектов в форме креативных кластеров. Также в регионе готовы создавать такие формы как: арт-резиденции и другие формы современных творческих пространств.

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ИСТОЧНИК KP.RU