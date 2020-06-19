В Югре займутся развитием креативных индустрий

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти ХМАО заключили соглашение с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» и фондом содействия социальному развитию «Инносоциум». Решение принято сегодня в ходе заседания под руководством главы региона Натальи Комаровой.

- Соглашение направлено на развитие и поддержку культурных и творческих индустрий, молодежного творчества, реализации проектов в сфере креативных индустрий в регионе, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.

Известно, что направлениями сотрудничества определены проекты по развитию культурного и творческого потенциала автономного округа:

- Будет оказана поддержка творческих инициатив молодых людей, разработка методологии развития культурных и творческих индустрий и целый ряд других направлений, - подвела итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU