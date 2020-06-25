Отключение горячей воды отложили в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске вновь перенесли отключение горячей воды. Причина переноса: продления режима самоизоляции.
Соответствующее решение о том, чтобы сдвинуть сроки, принял глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Это сделано для комфортных условий для жителей на самоизоляции.
Напомним, 22 июня губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции граждан до 30 июня включительно.
- По этой причине график проведения профилактических работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду, связанный с ограничением подачи горячей воды, изменен. Плановые работы перенесены на более поздние периоды: июль-август. Горячее водоснабжение в полном объеме возобновят с 25 июня, - уточнили в пресс-слудбе администрации города.
Добавим, что откорректированный график отключения горячего водоснабжения размещен на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска в разделе «Объявления».
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ИСТОЧНИК KP.RU