Сроки отключения горячей воды в Сургуте сдвинули

По причине сложной эпидобстановки и продления режима обязательной самоизоляции внесены изменения в график отключения ГВС в Сургуте

- Согласно графику с 22 июня по 5 июля в Восточном жилом районе, в поселках Кедровый, Финский и ПСО-34 пройдут профилактические подготовительные работы по горячему водоснабжению с периодичностью отключения на 2 недели. В поселке Звездном горячей воды не будет с 23 июня по 5 июля, - пояснили в пресс-службе СГМУП «Городские тепловые сети».

Кроме того, в микрорайонах А, 7, 7А, 8, 9, 10, а также в квартале 7 (улица Просвещения, Гагарина, Энергетиков, Энгельса, Республики, Декабристов, Майская, Кукуевицкого, Ленинградская, ул. Магистральная, пр. Дзержинского, пр. Ленина, пр. Советов и пр. Набережный) срок отключения ГВС составит 11 дней – с 13 по 23 июля включительно.

Сургутянам напоминают, что временные ограничения в горячем водоснабжении – вынужденная мера. Технологические перерывы необходимы теплоэнергетикам для проведения обязательных профилактических работ на оборудовании и подготовки к следующему отопительному сезону.