Экспресс-тесты на коронавирус поступили в Югру
Медорганизациям ХМАО передали 70 тысяч экспресс-тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции.
Известно, что эти тесты предназначены для бесплатного обследования некоторых категорий граждан, установленных региональными нормативными документами, речь идет о:
- Членах избирательных комиссий; работниках дошкольных образовательных учреждений, педагогах; лицах, контактировавших с больным COVID-19, без симптомов острых респираторных вирусных заболеваний; пациентах перед плановыми госпитализациями; лицах старше 65-ти лет из группы риска, обратившиеся за медпомощью; работниках стационарных организаций соцобслуживания населения и некоторых других категориях населения, - уточнили в пресс-службе регионального депздрава.
Также следует отметить, что тестирование просто всех желающих не предусмотрено.
- На тотальное тестирование нужно более 1,6 млн. тестов и огромное количество медперсонала, - уточняют специалисты.
Они добавляют, что гораздо более эффективными для предупреждения инфицирования являются общепринятые меры профилактики: экспресс-тестирование и его отрицательный результат никак не гарантируют исключение последующего заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU