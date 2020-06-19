Сургутянка пыталась украсть бытовой химии на 20 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:09:03+03:00

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В Югре за минувшие сутки зафиксировано 54 преступления. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 32 нарушения закона, из них: причинение телесных повреждений, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, четыре мошенничества и шесть краж. Раскрываемость по горячим следам составила 59%.

Так, в Сургуте 28-летняя женщина путем свободного доступа пыталась похитить вещи бытовую химию из магазина, расположенного в ТРЦ «Аура» на сумму более 20 тысяч рублей.

- В отношении сургутянки возбуждено уголовное дело женщину поместил под подписку о невыезде.

Кроме того, в ХМАО за прошедший день раскрыто три ранее зарегистрированных преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчанка украла у невнимательного знакомого 200 тысяч рублей. Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU