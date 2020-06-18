Югорчанка украла у невнимательного знакомого 200 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:46:43+03:00

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Правоохранители утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Ханты-Мансийска похитившей у знакомого со счета 200 тысяч рублей. Женщину обвиняют по статье «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба».

- По данным следствия, обвиняемая в квартире своего знакомого воспользовалась его сотовым и через установленное мобильный банк пересилила на свой банковский счет 100 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре по ХМАО.

Затем спустя два месяца, в марте 2020 года, злоумышленница вновь похитила у невнимательного мужчины деньги.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU