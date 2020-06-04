2020-06-04T11:21:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусомСургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 140 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 15, Ханты-Мансийский район – 9, Сургутский район – 43, Нижневартовский район – 4, Ханты-Мансийск – 6, Сургут – 26, Нефтеюганск – 5, Нижневартовск – 13, Мегион – 5, Советский район – 2, Нягань – 8, Когалым – 2, Пыть-Ях – 1, Югорск - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2987.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 9, 18-29 лет – 23, 30-49 лет – 67, 50-64 года – 34, старше 65 лет – 7. По месту инфицирования: завозные - 15, из контактов в очагах - 81, в 44 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 25, с симптомами ОРВИ - 62, в бессимптомной форме заболевания – 53.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 11 человек – на ИВЛ, 28 пациентов – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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