Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 июня 2020 года составило почти три тысячи человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 июня 2020 года: 2987 человек, за сутки зафиксировано 140 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8831 случай новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8666 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 441108 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 204623 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 169 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 5384 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2987 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.