Водитель на «БМВ» сбил мотоциклиста в Югре
На территории ХМАО накануне, 3 июня, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 11:01 минуту на улице Космонавтов в Урае 47-лентий мужчина за рулем «BMW» при повороте налево, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда». В результате аварии мотоциклист получил травмы.
Кроме того, за сутки в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU