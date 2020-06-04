Водитель на «БМВ» сбил мотоциклиста в Югре

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:19:21+03:00

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На территории ХМАО накануне, 3 июня, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 11:01 минуту на улице Космонавтов в Урае 47-лентий мужчина за рулем «BMW» при повороте налево, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда». В результате аварии мотоциклист получил травмы.

Кроме того, за сутки в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU