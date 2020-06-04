Погода в Югре 4 июня: местами небольшой дождь

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:01:16+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 4 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер северный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Василиск». По погоде отмечали: массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов, плодородный год обещали и сильные росы.

ИСТОЧНИК KP.RU