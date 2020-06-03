В Сургутском районе вновь масштабный прирост заражения коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:16:30+03:00

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 111 новых случаев заболевания коронавирусом в 10 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 2, Ханты-Мансийский район – 1, Сургутский район – 33, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 13, Сургут – 30, Нижневартовск – 10, Нягань – 9, Когалым – 11, Лангепас - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2847.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 8, 18-29 лет – 15, 30-49 лет – 43, 50-64 года – 38, старше 65 лет – 7. По месту инфицирования: завозные - 2, из контактов в очагах - 66, в 43 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 23, с симптомами ОРВИ - 61, в бессимптомной форме заболевания – 27.

ИСТОЧНИК KP.RU