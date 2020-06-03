Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?»
Часть жителей Сургута по-прежнему нарушают режим самоизоляции. Данную ситуацию прокомментировал в своем видеообращении в соцсети «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.
- До сих пор многие из вас принципиально не соглашаются следовать ограничениям. Сургут занимает второе место в округе по числу заболевших. Да, мы регулярно проводим проверки городских объектов, контролируем деятельность коммунальных служб, организуем рейды по паркам и скверам, с помощью системы „Безопасный город“ контролируем передвижение личного автотранспорта тех, кому предписано находиться дома. Но этого недостаточно, - обратился к сургутянам градоначальник.
Добавим, что в заключение Вадим Шувалов призвал жителей города «более ответственно и трезво посмотреть на ситуацию».
Обращение Вадима Шувалова.
ИСТОЧНИК KP.RU