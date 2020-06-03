Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?»

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:06:46+03:00

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Часть жителей Сургута по-прежнему нарушают режим самоизоляции. Данную ситуацию прокомментировал в своем видеообращении в соцсети «ВКонтакте» мэр города Вадим Шувалов.

- До сих пор многие из вас принципиально не соглашаются следовать ограничениям. Сургут занимает второе место в округе по числу заболевших. Да, мы регулярно проводим проверки городских объектов, контролируем деятельность коммунальных служб, организуем рейды по паркам и скверам, с помощью системы „Безопасный город“ контролируем передвижение личного автотранспорта тех, кому предписано находиться дома. Но этого недостаточно, - обратился к сургутянам градоначальник.

Добавим, что в заключение Вадим Шувалов призвал жителей города «более ответственно и трезво посмотреть на ситуацию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/782839" frameborder="0"></iframe> Обращение Вадима Шувалова.

ИСТОЧНИК KP.RU