Продавец в Нижневартовске неоднократно продавала алкоголь детям
Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении преступления по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
- Органами предварительного расследования установлено, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности за реализацию алкоголя несовершеннолетнему, вновь продала пиво лицу, не достигшему 18-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU