Продавец в Нижневартовске неоднократно продавала алкоголь детям

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:06:43+03:00

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении преступления по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

- Органами предварительного расследования установлено, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности за реализацию алкоголя несовершеннолетнему, вновь продала пиво лицу, не достигшему 18-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU