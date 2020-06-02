2 Июнь 2020 2020-06-02T06:43:18+03:00

В 2020 году в Нижневартовске родилось больше мальчиков, чем девочек Фото: pixabay.com

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В Нижневартовском перинатальном центре с начала 2020 года всего родилось 1670 малышей. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- Мальчики появлялись на свет чаще - за пять месяцев родилось 862 будущих защитников Родины. Девочек было 808. Это жители не только Нижневартовска, но и Мегиона, Лангепаса, Радужного, Нижневартовского района и других территорий, - отметили сотрудники администрации Нижневартовска.

Также с начала года сотрудники родильного дома города помогли появиться на свет 36 двойням.

- Среди будущих мамочек 71% - жительницы именно Нижневартовска, - сообщили в местном перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU