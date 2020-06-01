2020-06-01T14:21:16+03:00
Общество

В трех муниципалитетах ХМАО отремонтируют дороги к школам

Всего приведут в порядок 5,5 км дорожного покрытия
Руслан Савинов
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В трех муниципалитетах ХМАО отремонтируют дороги к школамВ трех муниципалитетах ХМАО отремонтируют дороги к школамФото: pixabay.com
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В ХМАО на территории трех агломераций: Ханты-Мансийской, Сургутской и Нижневартовской в 2020 году в нормативное состояние приведут более 5,5 км дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям.

- Это улицы Семена Билецкого, Лермонтова в Сургуте, Чехова - от ул. Лопарева до ул. Маяковского, Дзержинского - от ул. Чехова до ул. Рознина, Пионерская - от ул. Коминтерна до ул. Калинина, - сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Добавим, что всего в 2020 году по всей России в нормативное состояние приведут более 1327 км дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям: это 826 объектов, большая часть из них будет сдана в эксплуатацию еще до начала очередного учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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