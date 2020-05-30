Югорчане помогли собрать Антону Кульш почти 14 миллионов рублей на лечение
Югорчане помогли собрать Антону Кульш уже почти 14 миллионов рублей на лечение. Мама мальчика из Когалыма Елена Кульш поблагодарила земляков за неравнодушие.
– Я очень благодарна вам! За помощь, за потраченное время, за то тепло, которое вы отдаете Антону! Я прошу вас, не оставляйте нас! Впереди еще долгий путь, но мы пройдем его! Антон так хочет быть здоровым! Он так устал уже от больничной жизни. Все преодолеем и выйдем победителями! Иначе быть не может, – сказала Елена Кульш.
Отметим, что 16-летнему Антону Кульшу из Когалыма нужно лечить острый лимфобластной лейкоз, который находится в стадии рецидива. Осталось собрать еще 40 миллионов рублей.
Реквизиты для помощи можно найти в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «РАК!!!СРОЧНЫЙ СБОР Кульш Антону! г.Когалым».
ИСТОЧНИК KP.RU