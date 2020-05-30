2020-05-30T10:18:22+03:00
Здоровье

Югорчане помогли собрать Антону Кульш почти 14 миллионов рублей на лечение

Мама Елена благодарит всех жителей округа за неравнодушие
Вадим Бегун
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Югорчане помогли собрать Антону Кульш почти 14 миллионов рублей на лечение.Югорчане помогли собрать Антону Кульш почти 14 миллионов рублей на лечение.Фото: Ольга Крыльцова
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Югорчане помогли собрать Антону Кульш уже почти 14 миллионов рублей на лечение. Мама мальчика из Когалыма Елена Кульш поблагодарила земляков за неравнодушие.

– Я очень благодарна вам! За помощь, за потраченное время, за то тепло, которое вы отдаете Антону! Я прошу вас, не оставляйте нас! Впереди еще долгий путь, но мы пройдем его! Антон так хочет быть здоровым! Он так устал уже от больничной жизни. Все преодолеем и выйдем победителями! Иначе быть не может, – сказала Елена Кульш.

Отметим, что 16-летнему Антону Кульшу из Когалыма нужно лечить острый лимфобластной лейкоз, который находится в стадии рецидива. Осталось собрать еще 40 миллионов рублей.

Реквизиты для помощи можно найти в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «РАК!!!СРОЧНЫЙ СБОР Кульш Антону! г.Когалым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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