Югорчанин совершил преступление ради печки-буржуйки

29 Май 2020 2020-05-29T15:11:14+03:00

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В полицию Советского района с заявлением о краже металлической печки обратился 41-летний местный житель.

- Подозреваемый - 29-летний житель Советского. С конструкцией старой детской коляски он ходил по улицам города и искал бесхозный металл. На участке, как ему показалось, одного из заброшенных частных домов он увидел печь-буржуйку. Погрузил ее на импровизированную тележку и отвез в пункт металлоприема, за что получил тысячу рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет. Ущерб владельцу – шесть тысяч рублей. Ранее мужчина неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU