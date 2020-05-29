29 Май 2020 2020-05-29T14:52:53+03:00

Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартире Фото: pixabay.com

Советы МЧС актуальны в любое время года

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Спасатели напомнили югорчанам, если загорелось содержимое мусорного ведра, небольшой коробки или газеты в почтовом ящике в подъезде – залейте огонь водой.

- При появлении в квартире неприятного запаха горелой изоляции – отключите электроэнергию на щите, обесточьте квартиру, осмотрите помещение. Место, где можно отключить в квартире электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного возраста, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть.

- При возгорании телевизора, холодильника, утюга нужно обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности, - подвели итог огнеборцы.

ИСТОЧНИК KP.RU