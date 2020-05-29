2020-05-29T14:52:53+03:00
Общество

Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартире

Советы МЧС актуальны в любое время года
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартиреЮгорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартиреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Спасатели напомнили югорчанам, если загорелось содержимое мусорного ведра, небольшой коробки или газеты в почтовом ящике в подъезде – залейте огонь водой.

- При появлении в квартире неприятного запаха горелой изоляции – отключите электроэнергию на щите, обесточьте квартиру, осмотрите помещение. Место, где можно отключить в квартире электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного возраста, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть.

- При возгорании телевизора, холодильника, утюга нужно обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности, - подвели итог огнеборцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемии
Конкурс фоторабот «Ты+Я=Югра» стартует в регионе
Сургутянин вместо крупного выигрыша стал жертвой афериста
Стимулирующие выплаты медработникам ХМАО перечислят до 2 июня
День защиты детей в Нижневартовске пройдет дистанционно и спортивно
Югорчанин совершил преступление ради печки-буржуйки
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартире
Пешеходов Югры призвали снимать наушники
На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движение
В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качество сбора сведений о доходах чиновников
Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие
Культурная онлайн-программа на 29 мая для югорчан на самоизоляции
Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»
До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветер
Маленький кедровый лес появился в Сургуте
Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Черника зацвела в Югре раньше срока
Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца
Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске
Осужденные колонии в Сургуте строят модульные вагончики для нефтяников
В Югре усилят борьбу с коррупцией
«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре
Погода в Югре 29 мая: дождливый день
Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье
Сургутянам предложили сделать портрет на фоне города: тогда и сейчас
Власти Нижневартовска планируют строительство нового скейт-парка