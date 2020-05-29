До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветер
До 31 мая в ХМАО ожидаются ветер северо-западного направления 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, кратковременные дожди. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Югорчанам рекомендуют в период непогоды неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.
- Необходимо отказаться от огнеопасных работ, разведения костров на природе и дачных участках, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Специалисты отмечают, что при порывистом ветре огонь способен за считанные минуты распространиться на большой площади. Источником возгорания также может стать непотушенная сигарета. Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора.
ИСТОЧНИК KP.RU