2020-05-29T11:03:43+03:00
Общество

До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветер

Местами порывы до 15-20 метров в секунду
Руслан Савинов
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До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветерДо конца мая в Югре прогнозируют сильный ветерФото: pixabay.com
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До 31 мая в ХМАО ожидаются ветер северо-западного направления 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, кратковременные дожди. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Югорчанам рекомендуют в период непогоды неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

- Необходимо отказаться от огнеопасных работ, разведения костров на природе и дачных участках, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Специалисты отмечают, что при порывистом ветре огонь способен за считанные минуты распространиться на большой площади. Источником возгорания также может стать непотушенная сигарета. Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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