Югорчанка через прокуратуру добилась присвоения звания «Ветеран труда»

28 Май 2020 2020-05-28T09:55:28+03:00

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Правоохранители ХМАО по обращению жительницы Ханты-Мансийска проверили законность отказа департамента соцразвития Югры в присвоении звания «Ветеран труда».

Отметим, что согласно федеральному закону «О ветеранах» ветеранами труда являются лица, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой стаж, учитываемый для назначения пенсии.

- Женщина является получателем пенсии по старости, в 2004 году приказом Министерства промышленности и энергетики РФ награждена благодарностью, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, что прокуратура направила в суд иск о признании за пенсионером права на присвоение звания «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU