2020-05-27T12:37:24+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
Поделиться:
Культурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Виртуальная выставка Книжные хранители. Когда: в течение дня. Где.

2. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 27 мая 15.00. Где.

3. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Инклюзивный проект «Мы хрупкие?!». Когда: 27 мая 14.00. Где.

4. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Конкурс рисунков «Лето по плану». Когда: в течение дня. Где.

5. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: Рубрика «Студенту». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусом
Югорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России
В Нижневартовске благоустраивают спортивные площадки
Миллион квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в ХМАО в 2020 году
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче
Лицей имени Пушкина достраивают в 18 микрорайоне Нижневартовска
Культурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляции
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Мегионе
Житель Урая выращивал на даче коноплю
Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона
Сургут украсили 75 кустов сирени к юбилею Победы
В Сургуте осужден мужчина за попытку трудоустроиться судебным приставом по фальшивому диплому
В Сургутском районе 486 семей получат новые квартиры
Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Шевроле» в Сургутском районе
Погода в Югре 27 мая: преимущественно без осадков и похолодание
Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы
Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали