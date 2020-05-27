27 Май 2020 2020-05-27T12:37:24+03:00

Культурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

Изменить размер текста: A A

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Виртуальная выставка Книжные хранители. Когда: в течение дня. Где.

2. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 27 мая 15.00. Где.

3. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Инклюзивный проект «Мы хрупкие?!». Когда: 27 мая 14.00. Где.

4. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Конкурс рисунков «Лето по плану». Когда: в течение дня. Где.

5. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: Рубрика «Студенту». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU