2020-05-26T11:35:58+03:00
Общество

Плавполиклиника отправилась в путь по Югре

У теплохода «Николай Пирогов» много работы
Руслан Савинов
Поделиться:
Плавполиклиника отправилась в путь по ЮгреПлавполиклиника отправилась в путь по ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Медицинская бригада плавполиклиники на базе теплохода «Николай Пирогов» начала работу в поселке Луговой Кондинского района. Как отметили в пресс-службе регионально думы, всего за время навигации специалисты посетят 48 населенных пунктов ХМАО. Из-за ранней весны теплоход отправился в рейс раньше.

- Перед началом навигации весь медперсонал и плавсостав прошли тестирование на коронавирус. С 25 мая по 22 октября выездная медпомощь прибудет в 48 населенных пунктов Кондинского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского районов. План-график работы плавполиклиники «Николай Пирогов» размещен на сайте Центра профессиональной патологии, - рассказал парламентарий думы ХМАО Николай Ташланов.

Добавим, что в состав медицинской бригады входят: терапевт, хирург, врач общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, врач-лаборант, врач-гинеколог и медицинские сестры.

Жители деревень и поселков смогут пройти флюорографические, маммографические и ультразвуковые обследования, медосмотры, консультации, специализированные и лабораторные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы
Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали
Уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО
Любитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решетку
Дорожники приступили к работам на улице Билецкого в Сургуте
Вартовчанка уехала домой на чужом велосипеде
Нейробиолог расскажет югорчанам, возможно ли выжить с 10% мозга
Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению
Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске
Жителей Федоровского призвали набраться терпения
Плавполиклиника отправилась в путь по Югре
Югорчане пожертвовали более миллиона рублей на «коробки добра»
Птичку жалко: пара югорчан украли с фермы 20 кур
В Югре значительно подорожала пшеничная крупа
В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения
В Нижневартовском районе пропал охотник
Грозу и град прогнозируют в Сургуте
Спортинвентарь для 3000 спортсменов ХМАО закупят в 2020 году
Культурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянина осудили за организацию подпольного казино
В Ханты-Мансийске иномарка сбила велосипедистку
Погода в Югре 26 мая: дождь и гроза