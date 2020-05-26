26 Май 2020 2020-05-26T11:35:58+03:00

Плавполиклиника отправилась в путь по Югре Фото: pixabay.com

У теплохода «Николай Пирогов» много работы

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Медицинская бригада плавполиклиники на базе теплохода «Николай Пирогов» начала работу в поселке Луговой Кондинского района. Как отметили в пресс-службе регионально думы, всего за время навигации специалисты посетят 48 населенных пунктов ХМАО. Из-за ранней весны теплоход отправился в рейс раньше.

- Перед началом навигации весь медперсонал и плавсостав прошли тестирование на коронавирус. С 25 мая по 22 октября выездная медпомощь прибудет в 48 населенных пунктов Кондинского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского районов. План-график работы плавполиклиники «Николай Пирогов» размещен на сайте Центра профессиональной патологии, - рассказал парламентарий думы ХМАО Николай Ташланов.

Добавим, что в состав медицинской бригады входят: терапевт, хирург, врач общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, врач-лаборант, врач-гинеколог и медицинские сестры.

Жители деревень и поселков смогут пройти флюорографические, маммографические и ультразвуковые обследования, медосмотры, консультации, специализированные и лабораторные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU