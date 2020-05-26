«Хендай» сбил велосипедистку в Ханты-Мансийске

26 Май 2020 2020-05-26T07:58:49+03:00

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На территории ХМАО четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

- Так, в 20:46 в Ханты-Мансийске на улице Мира 49-детний водитель за рулем «Хендай Гетц», по предварительным данным, при выезде из жилой зоны, не предоставил преимущество в движении 38-летней женщине на велосипеде, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии велосипедистка получила телесные повреждения.

Кроме того, за минувшие сутки в Югре сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 17 водителей привлечены к ответственности, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU