«Хендай» сбил велосипедистку в Ханты-Мансийске
На территории ХМАО четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
- Так, в 20:46 в Ханты-Мансийске на улице Мира 49-детний водитель за рулем «Хендай Гетц», по предварительным данным, при выезде из жилой зоны, не предоставил преимущество в движении 38-летней женщине на велосипеде, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В результате аварии велосипедистка получила телесные повреждения.
Кроме того, за минувшие сутки в Югре сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 17 водителей привлечены к ответственности, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU